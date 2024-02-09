Сервис more.tv получил полмиллиона рублей штрафа из-за сериала "Хроники Шаннары"

Назначенный в январе онлайн-кинотеатру more.tv штраф был связан с показом сериала "Хроники Шаннары" с неправильной возрастной маркировкой, передает ТАСС. Таганский суд Москвы принял соответствующее решение, посчитав это распространением среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ*, и взыскал с владельца сервиса ООО "М3".

"В аудиовизуальном сервисе more.tv допущено распространение среди несовершеннолетних аудиовизуального произведения "Хроники Шаннары", демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения со знаком информационной продукции "16+"", — говорится в опубликованном тексте решения суда.

В сериале присутствуют сцены с ЛГБТ*-тематикой, в связи с чем он должен был демонстрироваться с маркировкой "18+".

О назначенном сервису штрафе стало известно 23 января. Тогда не сообщалось, показ какой именно ленты стал причиной составления протокола Роскомнадзором.

В конце осени международное движение ЛГБТ* было признано экстремистской организацией и запрещено в России.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру