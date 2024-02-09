Минюст внес "Елкин картон"* в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило 9 февраля в реестр иностранных агентов ООО "Елкин картон"*, следует из информации на сайте ведомства. Больше в этот день подобный статус не получил никто.

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем компании выступает Сергей Елкин**. Карикатурист с таким именем был внесен в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Сейчас в реестр было внесено организованное им юридическое лицо.

В пятницу днем суд в Москве зарегистрировал семь протоколов о неисполнении обязанностей иностранного агента. В случае признания ответчиков виновными их ждут штрафы в размере до 50 тысяч рублей.

*Минюст внес ООО "Елкин картон" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Сергея Елкина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру