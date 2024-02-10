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Новости 16:17

Даванков намерен предложить сотрудничество Надеждину

фото ЗакС политика Даванков намерен предложить сотрудничество Надеждину

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков намерен на следующей неделе встретиться с несостоявшимся кандидатом в президенты Борисом Надеждиным, чтобы предложить ему политическое сотрудничество. Об этом 10 февраля пишет "Коммерсант".

По информации издания, Надеждин не против такого развития событий.

Кроме того, к 15 февраля Даванков как зарегистрированный кандидат в президенты обещает представить свою предвыборную программу. Он намерен включить туда блоки из программ других политиков, в том числе предложения Надеждина.

Отметим, что в январе Даванков отдал свою подпись за выдвижение Надеждина. Однако в итоге Центризбирком счел, что последнему корректных подписей по стране все равно не хватило для регистрации.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


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