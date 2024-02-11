Милонов обвинил "Би-2" во лжи после публикации снимков из миграционной тюрьмы в Таиланде

Опубликованные солистом группы "Би-2" Егором Бортником* (он же Лева Би-2*) снимки и видеозаписи из миграционного центра в Таиланде не ускользнули от внимания депутата Госдумы Виталия Милонова. Последний посвятил 11 февраля музыкантам пост в своем Telegram-канале, обвинив их в распространении лжи и трансляции неких страхов.

"Это обычная ложь, дешевые понты, как говорят по-русски. Они придумали какую-то историю. Понятно, что они испугались, а у страха глаза велики", — поделился мнением Милонов.

По версии депутата, музыканты якобы намеренно "создали такой ореол, чтобы их пожалели" ради поддержки "неких богатых и влиятельных людей". Детализировать содержание своих упреков перечислением предполагаемых покровителей рок-группы Милонов не стал.

Ранее Лева Би-2* выложил в соцсетях снимки из миграционного центра в Таиланде, где группа оказалась после проведения концерта в январе. В комментариях он уточнил, что речь идет о двух учреждениях, из которых одно находилось на Пхукете, а второе — в Бангкоке.

Музыканты были задержаны 24 января, после чего на протяжении недели продолжалась история с их депортацией. При этом сообщалось о возможности депортации части участников группы в Россию. В итоге их всех переправили в Израиль, на пресс-конференции по итогам событий группа не захотела видеть российских журналистов. Перед этим в российском МИД заявили, что поддерживающих Украину артистов следует судить.

*Минюст внес Леву Би-2 (Егора Бортника) в список иностранных агентов

Фото: Би-2 / "ВКонтакте"