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В Госдуме объяснили необходимостью уточнения формулировок пропажу проекта о предельном возрасте военнослужащих

фото ЗакС политика В Госдуме объяснили необходимостью уточнения формулировок пропажу проекта о предельном возрасте военнослужащих

Законопроект об установлении предельного возраста нахождения в армии нуждается в некотором уточнении формулировок в действующей редакции, заявил депутат Евгений Федоров в беседе с РИА Новости. Этим он объяснил замеченное накануне исчезновение документа с федерального портала проектов нормативных актов.

"Авторы уточняют формулировку в действующей редакции", — поведал депутат.

Ранее Минобороны разработало проект, согласно которому во время мобилизации предельный возраст нахождения в армии для высших офицеров, включая генерал-полковников, составляет 70 лет, а для обладателей иных званий — 65 лет. Необходимость инициативы объясняли тем, что сейчас верхний порог службы не установлен для тех, кто был мобилизован или подписал контракт до 24 июня 2023 года.

В минувшее воскресенье стало известно об удалении проекта с федерального портала.

Фото: duma.gov.ru


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