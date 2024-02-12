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Новости 12:44

Коммерческий директор "Осторожно, Media" и двое журналистов получили реальные сроки по делу о вымогательстве у Чемезова

фото ЗакС политика Коммерческий директор "Осторожно, Media" и двое журналистов получили реальные сроки по делу о вымогательстве у Чемезова

Хамовнический суд Москвы огласил приговор фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, передает 12 февраля Telegram-канал "Осторожно, новости". Всем троим подсудимым назначили реальные сроки лишения свободы.

Согласно решению суда, коммерческий директор "Осторожно, Media" Кирилл Суханов должен будет провести 7,5 лет в колонии строгого режима. Бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева суд приговорил к семи годам колонии строгого режима каждого.

Следствие настаивало, что все трое вымогали деньги у Чемезова в обмен на так называемый "блок на негатив", то есть на отказ от распространения негативной информации о нем.

Уголовное дело тянулось с октября 2022 года. Тогда, в частности, владелица холдинга "Осторожно, Media" Ксения Собчак была вынуждена на некоторое время покинуть Россию после проведенных у нее обысков. Суханов, Романовский и Бигаев тогда же были помещены под арест по делу.

Фото: ЗАКС.Ру


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