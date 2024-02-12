Кремлю нужно получить у Армении "определенные заверения" относительно ордера МУС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь высказался об ордере на арест своего начальника, который выдал Международный уголовный суд в Гааге. Чиновник прокомментировал позицию Армении, ранее сформулированную премьер-министром Николой Пашиняном. Накануне лидер Армении заявил, что не он будет решать вопрос о возможном аресте российского президента в случае появления последнего в Армении.

Российское руководство стремится к большей ясности относительно возможных действий армянских властей.

"Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены", - цитирует Пескова "Интерфакс".

По его словам, принятие Ереваном Римского статута не может не иметь отрицательных последствий для взаимоотношений двух соседних государств.

Напомним, что МУС утвердил ордер на арест российского президента весной прошлого года. Решение вызвало возмущение и протест в Кремле. Впоследствии Армения ратифицировала Римский статут, что обязывает ее исполнять решения суда в Гааге.

Фото: ЗАКС.Ру