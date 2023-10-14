Армения утвердила ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян поставил свою подпись под ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила президентская пресс-служба.

Большинство депутатов Национального собрания, представляющее правящую партию, в начале октября одобрило присоединение к Римскому статуту.

Стремление Армении принять юрисдикцию МУС ранее неоднократно осудил Кремль, грозя закавказскому государству серьезными последствиями. Посол Армении даже вызывался в здание МИД.

В марте нынешнего года МУС выдал ордер на арест российского президента. Решение должно исполняться на территории всех государств, ратифицировавших статут.

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