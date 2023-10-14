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Новости 12:23

Армения утвердила ратификацию Римского статута

фото ЗакС политика Армения утвердила ратификацию Римского статута

Президент Армении Ваагн Хачатурян поставил свою подпись под ратификацией Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила президентская пресс-служба.

Большинство депутатов Национального собрания, представляющее правящую партию, в начале октября одобрило присоединение к Римскому статуту.

Стремление Армении принять юрисдикцию МУС ранее неоднократно осудил Кремль, грозя закавказскому государству серьезными последствиями. Посол Армении даже вызывался в здание МИД.

В марте нынешнего года МУС выдал ордер на арест российского президента. Решение должно исполняться на территории всех государств, ратифицировавших статут.

Фото: ЗАКС.Ру


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