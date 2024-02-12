"Транспортная" комиссия ЗакСа поддержала законопроект о штрафах для такси

Постоянная комиссия Заксобрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры на заседании 12 февраля поддержала законопроект о введении штрафов за нарушение требований для легковых такси, сообщил ЗАКС.Ру председатель комиссии Алексей Цивилев. Например, за несоблюдение цветовой гаммы автомобиля наказание может достигать 50 тысяч рублей.

Штрафы за нарушение требований к такси предлагается закрепить в городском законе об административных правонарушениях. В скором времени законопроект внесут на рассмотрение парламентом в первом чтении. Сам проект закона поступил в ЗакС еще в сентябре 2023 года, однако был заморожен на "переходный период", чтобы представители бизнес-сообщества успели адаптироваться к новым правилам, уточнил Цивилев в разговоре с ЗАКС.Ру.

Неправильная расцветка авто, согласно законопроекту, может обернуться штрафом от 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Нарушение запрета на предложение услуг вблизи вокзалов и аэропортов - от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. Строже всего хотят наказывать за непредставление в уполномоченный орган сведений о действующих тарифах - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Депутат ЗакСа Дмитрий Павлов сообщил в своем Telegram-канале, что комитет по транспорту совместно с ГИБДД проверил 100 машин такси. Чиновники с правоохранителями выявили 50 нарушений: отсутствие опознавательной окраски, специальной атрибутики, корректно оформленного путевого листа или пройденного медосмотра.

Напомним, в 2023 году депутаты приняли закон, согласно которому все автомобили такси должны придерживаться единой расцветки - белый с желтой полосой.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру