БФК поддержал выделение грантов на социальную рекламу бережного отношения к животным

Бюджетно-финансовый комитет петербургского ЗакСа одобрил законопроект о выделении средств на социальную рекламу, посвященную ответственному отношению к животным и охране окружающей среды. Авторами инициативы выступили депутаты Денис Четырбок, Марина Шишкина, Анастасия Мельникова и Антон Рудаков.

Создатели законопроекта исходят из постулата о том, что подобная социальная реклама будет способствовать формированию у петербуржцев "правильной экологической позиции", а также поспособствует объединению усилий власти, горожан и НКО в этой сфере, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Согласно распространенному сообщению, законопроект планируется в ближайшее время внести на рассмотрение городского парламента.

"Продвижением таких тем нужно заниматься в том числе за счет социальной рекламы. На нее в текущем году выделено 8,1 миллиона рублей", — высказался о проекте депутат Четырбок в своем Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что размещать рекламу планируется на городских стендах, в интернете, а также в радио- и телеэфире.

Также в понедельник стало известно об инициативе депутата Андрея Рябоконя, предложившего передать полиции вопросы о нападениях собак на граждан, завершившихся причинением легкого или среднего вреда здоровью.

Помимо этого, депутаты намерены повысить при помощи грантов на соцрекламу рождаемость в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру