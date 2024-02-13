В России отменяют концерты певицы Лолиты

В России продолжают отменять концерты отечественных артистов, в этот раз концерт отменен у певицы Лолиты, об этом 13 февраля пишут "РИА Новости".

Концерт участницы скандальной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой должен был пройти на сцене Дворца культуры имени Солдатова в Перми 19 марта. По словам организаторов мероприятия, договор с площадкой был расторгнут.

Сейчас все купившие билет на концерт могут его сдать обратно и получить деньги. На данный момент других подробностей по этому вопросу нет.

Как пишет "Фонтанка.ру", в пятницу, 9 февраля, мероприятие пропало из перечня событий "Яндекс.Афиши", а в субботу, 10 февраля, были приостановлены продажи билетов. В январе были отменены все концерты Лолиты в Подмосковье.

Напомним, что в России также начали отменять концерты другой российской певицы – Кристины Орбакайте. Мероприятия отменили во Владивостоке, в Улан-Уде, Благовещенске, Иркутске, Красноярске и Хабаровске. По словам представителей организации "Боевое братство", ее концерты надо отменять из-за гражданства США.

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