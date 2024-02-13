Мосгорсуд оставил под стражей Беркович и Петрийчук

Московский городской суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Апелляционную жалобу адвоката оставили без удовлетворения, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В своей жалобе защитник пытался опротестовать решение Замоскворецкого суда Москвы, продлившего в начале января арест обеим фигуранткам до 10 марта.

Преследование Беркович и Петрийчук длится с мая 2023 года, его связывают с постановкой пьесы "Финист Ясный Сокол". По версии следствия, создатели спектакля оправдывали терроризм. Подобная позиция зиждется на тематике пьесы, посвященной россиянкам, сблизившимся с носителями идей радикального ислама. При этом постановка удостаивалась прежде высоких театральных наград.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram