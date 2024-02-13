Первые дебаты кандидатов в президенты состоятся 26 февраля

Первые дебаты кандидатов на выборах президента состоятся 26 февраля, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на главу Службы корреспондентской сети ВГТРК Андрея Поливанчука. Следить за дискуссией можно будет в эфире телеканала "Россия 1".

"На телеканале "Россия 1" будет проведено пять совместных агитационных мероприятий — 26, 27, 28 февраля, 4 и 5 марта. Хронометраж — один час", — заявил Поливанчук по итогам жеребьевки в Центризбиркоме.

На "России 24" ожидается шесть выпусков по 45 минут каждый, проходить они будут 27, 28 и 29 февраля, а также 5, 6 и 7 марта. Дебаты на Первом канале покажут 27, 29 февраля и 5, 7 марта, на ТВ-Центре — 27, 28 февраля и 4, 5 и 6 марта.

Также дебаты можно будет услышать в эфире радио "Россия", "Вести FM" и "Маяк".

В беседах кандидатов не будет принимать участие действующий президент Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок. Во вторник Центризбирком получил его официальный отказ от дебатов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком своего патрона.

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