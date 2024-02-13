В Экспертном клубе при ОП обсудили Надеждина и Малинковича

Участники заседания "Экспертного клуба - 2024" при содействии Общественной палаты Петербурга 13 февраля обсудили актуальные новости гонки за президентский пост. В частности, речь зашла о несостоявшихся кандидатах: представителе "Гражданской инициативы" Борисе Надеждине и Сергее Малинковиче от "Коммунистов России". Оба получили отказы в регистрации из-за брака в подписных листах.

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Роман Кононенко положительно отнесся к отказу в регистрации Малинковичу, у которого в подписях нашли почти 15% брака. Парламентарий предполагал, что процент недействительных автографов будет больше, однако претензий к итогам проверки ЦИК у него нет.

- Удивительно, что так мало у него нашли брака, потому что ну кто видел, что за него подписи собирали? В Петербурге один час в день стояли бабушки. Я не уверен, что таким образом можно собрать и тысячу подписей, а не сто тысяч, которые он предоставил. С удовлетворением воспринял такую информацию о том, какое решение принял ЦИК. Говорит о том, что Центральная избирательная комиссия подошла добросовестно к этому вопросу, - заявил Кононенко.

Также на встрече зашла речь о Надеждине, который сейчас занят оспариванием отказа Центризбиркома в регистрации. У него, напомним, также недействительными признали чуть больше 15% подписей. Глава фракции "Единая Россия" в парламенте Павел Крупник уверен, что Надеждин принял участие в выборах для пиара.

- Мы избираем человека, который сейчас несет ответственность за судьбу России не на эти шесть лет, а на ближайшие сто лет. Вообще о существовании России — будет она, не будет она. <...> Каждый из кандидатов на пост президента выполнил свою [задачу]. Тот же самый Надеждин. Он достаточно сильно пропиарился, вышел из тени. Это была его основная задача, - сказал Крупник.

Напомним, в бюллетене на президентских выборах избиратели увидят четыре имени: Владислава Даванкова от "Новых людей", Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и действующего президента Владимира Путина, который пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. Голосование состоится с 15 по 17 марта.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру