ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:33

У Малинковича насчитали почти 15 процентов брака в сданных подписях

фото ЗакС политика У Малинковича насчитали почти 15 процентов брака в сданных подписях

Рабочая группа Центризбиркома обнаружила немногим менее 15 % брака в подписях в поддержку выдвижения на выборы президента России политика Сергея Малинковича, сообщил ТАСС. Допустимый предел бракованных подписей при этом составляет 5 % от их общего количества.

Содержание полученного протокола рабочей группы настроило Малинковича на пессимистический лад. По мнению политика, прошедшее заседание "не сулит регистрацию" ему как кандидату в президенты.

"Там очень большое число ошибок в листах, процент превышает допустимую норму брака — 14,9 %", — отметил Малинкович.

Ранее стало известно, что ЦИК насчитала 15,34 % брака в подписях, сданных Борисом Надеждиным. Замглавы избирательного штаба Надеждина Игорь Артемьев выразил несогласие с этим и заявил о готовности оспаривать необоснованность решения рабочей группы.

Малинкович баллотируется от партии "Коммунисты России". Его выдвижение состоялось в конце 2023 года, подписи в ЦИК он сдал спустя месяц после этого.

Фото: Telegram-канал "Компартия Коммунисты России"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости5 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама