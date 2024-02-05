У Малинковича насчитали почти 15 процентов брака в сданных подписях

Рабочая группа Центризбиркома обнаружила немногим менее 15 % брака в подписях в поддержку выдвижения на выборы президента России политика Сергея Малинковича, сообщил ТАСС. Допустимый предел бракованных подписей при этом составляет 5 % от их общего количества.

Содержание полученного протокола рабочей группы настроило Малинковича на пессимистический лад. По мнению политика, прошедшее заседание "не сулит регистрацию" ему как кандидату в президенты.

"Там очень большое число ошибок в листах, процент превышает допустимую норму брака — 14,9 %", — отметил Малинкович.

Ранее стало известно, что ЦИК насчитала 15,34 % брака в подписях, сданных Борисом Надеждиным. Замглавы избирательного штаба Надеждина Игорь Артемьев выразил несогласие с этим и заявил о готовности оспаривать необоснованность решения рабочей группы.

Малинкович баллотируется от партии "Коммунисты России". Его выдвижение состоялось в конце 2023 года, подписи в ЦИК он сдал спустя месяц после этого.

Фото: Telegram-канал "Компартия Коммунисты России"