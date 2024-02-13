Штраф Моргенштерну* устоял в Мосгорсуде

Рэпер Алишер Моргенштерн* должен будет выплатить штраф за непредставление в Минюст отчетности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), соответствующее решение вынес 13 февраля Мосгорсуд. Защита артиста безуспешно пыталась оспорить вынесенное ранее решение Савеловского суда столицы.

"Московский городской суд оставил постановление <...> о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича* без изменения, жалобу без удовлетворения", — рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Штраф в размере 40 тысяч рублей был назначен Моргенштерну* 16 ноября прошлого года. Вмененная исполнителю статья предусматривает возможность назначения штрафов в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Позже, уже в январе, рэпера вновь оштрафовали за отсутствие в публикациях упоминания о статусе иноагента на сумму в 50 тысяч рублей.

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: Скриншот YouTube-канала "вДудь" / YouTube (Юрий Дудь признан иноагентом)