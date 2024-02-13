В Псковской области более девяти процентов избирателей пожелали участвовать в ДЭГ

Почти каждый одиннадцатый зарегистрированный в Псковской области избиратель пожелал участвовать в выборах президента в формате онлайн. Как рассказали в региональной избирательной комиссии, по состоянию на утро 13 февраля 9,19 % избирателей подали заявления об участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

"46 135 заявлений (9,19 % от численности избирателей) подано жителями Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале избирательной комиссии Псковской области.

На предстоящих выборах ДЭГ будет применяться в 29 российских регионах. Петербурга в списке нет. На прошлой неделе Центризбирком отчитывался в 1,45 миллиона избирателей, намеренных голосовать дистанционно.

Как говорил в минувшем декабре глава Горизбиркома Максим Мейксин, в 2024 году избирательные кампании в городе пройдут, вероятнее всего, в традиционном формате, что объясняется технической неготовностью Северной столицы к ДЭГ.

Фото: ЗАКС.Ру