Мейксин рассказал о технической неготовности Петербурга к участию в ДЭГ

В 2024 году выборы в Северной столице, вероятнее всего, пройдут без использования дистанционного электронного голосования, заявил в беседе с "Петербургским дневником" глава Горизбиркома Максим Мейксин. По его оценке, Петербург сможет присоединиться к системе лишь к концу 2024 года.

"Наша задача — сделать базу избирателей эталонной. Есть еще ряд технических моментов, которые нужно решить. Мы работаем над их решением. Думаю, что к концу следующего года будем готовы подключаться к ДЭГ", — сообщил Мейксин.

Отвечая на вопрос о причинах невозможности применения в Петербурге дистанционного голосования на выборах президента, глава ГИК указал на "ряд технических и организационных моментов", которые требуют решения. По его словам, прошедшая ранее тренировка прошла успешно, но в то же время выявила определенные проблемы. В частности, речь идет о случаях несовпадения информации в ГАС "Выборы" и системе "‎Госуслуги". Всего сейчас требуется сопоставить около 170 тысяч записей в обеих базах данных.

Также Мейксин не выразил уверенности относительно возможности применения ДЭГ на выборах губернатора в сентябре. "Скорее всего, нет. Но все будет зависеть от скорости решения технических вопросов", — высказался он в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, во многом это связано с кампанией по выборам в муниципалитеты города, которая создала бы "очень большую организационную и техническую нагрузку".

"У нас планируются еще и большие муниципальные выборы. Это больше 400 избирательных кампаний в 110 муниципалитетах. Для ДЭГа это потребует сотни отдельных протоколов внутри системы", — отметил Мейксин и добавил, что к дистанционному голосованию Петербург присоединится лишь после того, как будет полностью к этому готов.

О том, что на сентябрьских выборах Петербург едва ли будет использовать ДЭГ, Мейксин говорил и ранее. На прошлой неделе стало известно о решении Горизбиркома создать в городе 44 временных избирательных участка на выборах президента.

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