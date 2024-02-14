В Петербурге пенсионерка получила десять лет колонии за поджог двери военкомата

Первый Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор петербурженке Жумагул Курбановой, передает объединенная пресс-служба городских судов. Ее признали виновной в поджоге двери военкомата на Английском проспекте, что следствие и суд квалифицировали как теракт (ч. 1 ст. 205 УК). Курбанова получила десять лет колонии общего режима. Гособвинение запрашивало для нее на два года больше.

Время под следствием фигурантка провела, находясь под домашним арестом. Первоначально ей инкриминировали повреждение или уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

Поджог случился 1 августа прошлого года. На следующий день пожилую женщину задержали. Ущерб от ее действий оценили почти в 92 тысячи рублей. Суд также установил, что преступление носило заказной характер и что Курбановой пообещали заплатить 50 тысяч рублей. В содеянном она раскаялась.

фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга (скриншот)