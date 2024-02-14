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Новости 14:17

Бельский про День святого Валентина: Я человек православный, у нас другие праздники

фото ЗакС политика Бельский про День святого Валентина: Я человек православный, у нас другие праздники

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 14 февраля рассказал ЗАКС.Ру, что не отмечает День святого Валентина и предпочитает православный праздник День Петра и Февронии, который отмечается 8 июля. 

- Я не делал [валентинку]. Я человек православный, у нас другие праздники - День Петра и Февронии основной праздник, который мы празднуем. Я никогда не праздновал [День святого Валентина] и не праздную. Это касается меня лично, - рассказал Бельский. 

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Роман Кононенко тоже не празднует день всех влюбленных - 14 февраля у него день рождения. Лидеру петербургских коммунистов исполнилось 42 года. Его коллега по фракции Алексей Зинчук так же предпочел проигнорировать День святого Валентина и решил поздравить депутатов с Трифоновым днем. 

Против Дня святого Валентина выступает депутат Государственной думы Валентин Милонов. На днях он предложил устроить "горячую линию" для жалоб на навязывание праздника в школах или детсадах. Его коллеги по Госдуме также предлагали придумать отечественную замену дню всех влюбленных и отмечать "День плюшевой игрушки"

 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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