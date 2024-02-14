Бельский про День святого Валентина: Я человек православный, у нас другие праздники

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 14 февраля рассказал ЗАКС.Ру, что не отмечает День святого Валентина и предпочитает православный праздник День Петра и Февронии, который отмечается 8 июля.

- Я не делал [валентинку]. Я человек православный, у нас другие праздники - День Петра и Февронии основной праздник, который мы празднуем. Я никогда не праздновал [День святого Валентина] и не праздную. Это касается меня лично, - рассказал Бельский.

Руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Роман Кононенко тоже не празднует день всех влюбленных - 14 февраля у него день рождения. Лидеру петербургских коммунистов исполнилось 42 года. Его коллега по фракции Алексей Зинчук так же предпочел проигнорировать День святого Валентина и решил поздравить депутатов с Трифоновым днем.

Против Дня святого Валентина выступает депутат Государственной думы Валентин Милонов. На днях он предложил устроить "горячую линию" для жалоб на навязывание праздника в школах или детсадах. Его коллеги по Госдуме также предлагали придумать отечественную замену дню всех влюбленных и отмечать "День плюшевой игрушки".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру