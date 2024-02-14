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Новости 15:42

Валерию Рашкину отказали в УДО

фото ЗакС политика Валерию Рашкину отказали в УДО

Мосгорсуд рассмотрел ходатайство бывшего депутата Государственной думы Валерия Рашкина, приговоренного по делу о незаконной охоте и попросившего об условно-досрочном освобождении.

Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, просьба осталась без удовлетворения. Ходатайство вернули заявителю.

Напомним, что в 2022 году скандал с охотой на лося обернулся для Рашкина лишением депутатского мандата и прекращением полномочий на посту главы столичного отделения КПРФ. Суд назначил ему три года условно. Мандат коммуниста перешел к Анастасии Удальцовой.

фото: Рашкин Today / Telegram


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