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Новости 14:55

Коммуниста Рашкина сняли с поста главы столичного отделения КПРФ

фото ЗакС политика Коммуниста Рашкина сняли с поста главы столичного отделения КПРФ

Валерия Рашкина сняли с поста главы московского отделения КПРФ, его место займёт Николай Зубрилин, информирует РИА Новости.

Отныне Рашкин будет занимать должность советника ЦК КПРФ.

В конце мая Государственная дума большинством голосов выступила в пользу сложения с коммуниста полномочий депутата. После этого он обратился в Конституционный суд с жалобой на решение коллег. Позднее стало известно о решении КПРФ передать освободившийся мандат Анастасии Удальцовой — супруге координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, заседающей в совете движения.

Политические неурядицы начались с Рашкиным после резонансного дела об убитом лосе.


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