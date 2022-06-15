Коммуниста Рашкина сняли с поста главы столичного отделения КПРФ

Валерия Рашкина сняли с поста главы московского отделения КПРФ, его место займёт Николай Зубрилин, информирует РИА Новости.

Отныне Рашкин будет занимать должность советника ЦК КПРФ.

В конце мая Государственная дума большинством голосов выступила в пользу сложения с коммуниста полномочий депутата. После этого он обратился в Конституционный суд с жалобой на решение коллег. Позднее стало известно о решении КПРФ передать освободившийся мандат Анастасии Удальцовой — супруге координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, заседающей в совете движения.

Политические неурядицы начались с Рашкиным после резонансного дела об убитом лосе.