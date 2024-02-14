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Новости 16:05

Петербургский завод Nissan снова оказался в госсобственности

фото ЗакС политика Петербургский завод Nissan снова оказался в госсобственности

Автомобильный завод Nissan в Петербурге вернулся на баланс государственной организации НАМИ, подведомственной Минпромторгу. Об этом пишет РБК со ссылкой на неназванный источник. Факт возвращения предприятия в госсобственность подтвердил также вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин.

В прошлом году заводом владел "АвтоВАЗ". По солидарному мнению опрошенных журналистами экспертов, смена владельца нужна была для обхода западных санкций.

По данным собеседников РБК, "АвтоВАЗ" вместе с китайской компанией Chery в ближайшее время собираются перезапустить бывший завод Nissan.

В конце января с конвейера сошли первые три машины под новым брендом, продемонстрированные общественности.

фото: pixabay


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