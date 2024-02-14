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Новости 16:40

Суд отклонил апелляцию на арест Удальцова

фото ЗакС политика Суд отклонил апелляцию на арест Удальцова

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов, представляющих интересы политика Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов). Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, обжаловать его арест в рамках уголовного дела защитникам не удалось.

При этом первоначальную редакцию постановления, вынесенного Басманным судом, Мосгорсуд изменил. Корректировке подверглась вводная часть.

Напомним, что лидера "Левого фронта" задержали и арестовали сразу по завершении новогодних праздников. Удальцова обвиняют в оправдании терроризма (ст. 205.2 УК) из-за нескольких постов в Telegram. В реестр Росфинмониторинга он попал на прошлой неделе.

Фото: ЗАКС.Ру


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