В Петербурге пересмотрят дело о показе фильма "V — значит Вендетта"

Горсуд Петербурга удовлетворил апелляцию, поданную в связи с прекращением производства в отношении онлайн-кинотеатра ООО "Кино ТВ". В ноябре Куйбышевский районный суд закрыл дело о пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП), сочтя, что в нем отсутствует состав правонарушения. Протокол на компанию был составлен в связи с показом определенных сцен, которые содержатся в кинофильме "V — значит Вендетта".

Претензии составителей касались маркировки контента: вместо положенной пометки "18+" фильм был имел возрастное ограничение "16+".

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, административное дело будет пересмотрено судом первой инстанции.

Примечательно, что спустя две недели после прекращения производства по "делу о Вендетте" движение ЛГБТ* признали экстремистским.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру