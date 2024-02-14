Суд отклонил иск противников строительства полигона в Дубровке

В Петербурге прекратили производство по делу о мусороперерабатывающем заводе, который собираются построить в Невской Дубровке и против которого массово выступают местные жители. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Противники стройки пытались оспорить решение Росприроднадзора, одобрившего проект полигона на основе государственной экоэкспертизы.

Куйбышевский районный суд рассмотрел материалы иска и пришел к выводу, что они "не могут являться предметом самостоятельной проверки в порядка административного судопроизводства".

Суд указал, что документы не накладывают на истцов никакой ответственности или обязательств и не представляют собой никаких юридических предписаний. Установлено, что граждане могут в судебном же порядке защищать свои права иным способом.

Примечательно, что протесты в Невской Дубровке неоднократно были приняты во внимание Следственным комитетом. Однако как минимум два раза возбужденные по ст. 250 УК (загрязнение вод) дела были отменены органами прокуратуры. В прошлом году вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин заподозрил протестующих с связях с недружественными зарубежными организациями.

Фото: ЗАКС.Ру