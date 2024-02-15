Пискарев обвинил Европарламент во вмешательстве в российские выборы

Европейский парламент пытается вмешаться в проведение близящихся выборов президента России, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию влияния извне Василий Пискарев, чьи слова передает 15 февраля Telegram-канал этого органа. Согласно представлениям депутата, Европарламент предоставляет площадку находящимся за рубежом российским оппозиционерам.

"Комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. Яркий пример демонстрирует Европарламент, на площадке которого осуществляется координация сил российской оппозиции, переместившейся с началом СВО за кордон", — заявил Пискарев.

В качестве примера он привел прошедшую накануне конференцию в Европарламенте "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций ". Мероприятие было посвящено выборам президента, заявил Пискарев.

Парламентарий высказал мнение, что попытки вмешательства в выборы со стороны Европы потерпят крах. Он пообещал сделать всё, чтобы помешать влиянию извне и позволить избирателям "сделать свободный и осознанный выбор без подсказок из-за рубежа".

В конце января Пискарев обвинял западные спецслужбы в попытках сбора персональных данных россиян. В минувший понедельник на рассмотрение Госдумы поступил подготовленный с его участием законопроект, предусматривающих расширение возможности признания организаций нежелательными в России.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева