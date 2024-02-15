Песков попросил не вырывать из контекста его слова о сроках СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 15 февраля о том, что ряд СМИ якобы неверно интерпретировали его высказывание о продолжительности специальной военной операции, передает ТАСС. По словам представителя Кремля, журналисты выдрали из контекста часть его выступления, истолковав его как сообщение о затягивании конфликта в Донбассе.

"Надо полный текст смотреть. Ваши уважаемые СМИ очень много дают фейков, выдирая что-то из контекста", — пожаловался Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь уточнил, что отвечал на вопрос об итогах СВО за те почти два года, что она длится. В своей речи он говорил о том, что спецоперация начиналась изначально сугубо против Украины, однако "продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом", обратился к содержанию своего высказывания Песков.

"Она [спецоперация. — ЗАКС.Ру] может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции. Она достигнет своих целей. Вот что было сказано", — резюмировал пресс-секретарь.

Уточнять Пескову пришлось сказанные днем ранее слова. На следующей неделе, 24 февраля, исполнится два года с начала СВО. Президент Владимир Путин в опубликованном накануне интервью журналисту Павлу Зарубину выразил сожаление, что не начал спецоперацию раньше.

Фото: Kremlin.ru