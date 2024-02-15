Бельский удержался в первой тройке медиарейтинга глав региональных ЗакСов

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский по итогам января сохранил свое место в первой тройке медиарейтинга глав региональных парламентов, подготовленного "Медиалогией". В то же время с прежнего второго места ему пришлось потесниться из-за появления в верхушке списка главы Народного совета ДНР Артема Жоги.

Первое место в январском рейтинге досталось Жоге, чей медиаиндекс составил 27 525,1. На втором месте разместился глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов с рейтингом 22 688, третье место занял Бельский с результатом 11 167,4.

Ранее занимавший третью позицию списка спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сместился на четвертую позицию с медиаиндексом в размере 10 567.

Занять первое место списка Жоге позволили в первую очередь участие во встрече президента Владимира Путина с волонтерами и доверенными лицами в предвыборном штабе в Москве, сообщение о посмертном награждении генерал-майора Владимира Фролова званием Героя России, а также сообщения СМИ о завершении реконструкции Донецкого Протезно-ортопедического центра.

Что касается Бельского, то наибольшее влияние на его медиарейтинг оказало участие в торжествах в честь 81-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 80-летия полного освобождения города от блокады. Также свою роль сыграли участие во встрече губернатора Александра Беглова с представителями иностранных государств и российских регионов в день полного освобождения от блокады и объявление Бельского о том, что 2024 год в Петербурге объявлен Годом СПбГУ.

"Медиалогия" не распространяла данные рейтинга глав региональных парламентов за декабрь. По итогам ноября Бельский занимал второе место. Равным образом второе место досталось ему в итоговом рейтинге по итогам 2023 года.

Фото: ЗАКС.Ру