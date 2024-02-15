"Яблочник" Шапчиц раскритиковал решение ГИК о допвыплатах членам избиркомов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 15 февраля приняла решение о порядке выплаты вознаграждения членам избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов президента России. Деньги должны направляться из городского бюджета.

Член Горизбиркома от "Яблока" Павел Шапчиц обратил внимание на то, что в документе отсутствует пункт о его публикации. Обнародование решения не предусмотрено, ответил ему зампред ГИК Олег Зацепа.

- Санкт-Петербургская избирательная комиссия исходила из того, что решения, связанные с финансированием, в том числе допоплатой труда, <...> поскольку они не затрагивают реализацию ни пассивного, ни активного избирательного права, не затрагивают права ни кандидатов, ни избирательных объединений, ни избирателей, не следует их относить к решениям, непосредственно связанным с подготовкой и проведением выборов. В связи с чем их публикация, хотя иногда и осуществляется, обязательной не является, - сказал Зацепа.

По его словам, на практике такие решения доводятся до нижестоящих комиссий. Также Шапчицу не понравилось, что решение о выплате вознаграждения принимает комиссия из трех человек, состав которой определяет председатель вышестоящего избиркома. Последний же и выпускает приказ о назначении допоплаты. Решение о выплатах должен принимать коллегиальный орган - рабочая группа, считает "яблочник".

- Как мне кажется, единоличное определение этих вопросов, в том числе на основании некоего проекта, подготовленного неким узким кругом, некой "тройкой", членами комиссий, это вредит гласности в деятельности комиссии, коллегиальности и вообще, самое главное, независимости членов комиссий, в отношении которых будут приниматься эти решения, - сказал Шапчиц.

Он добавил на заседании, что в документе ГИКа указаны расплывчатые критерии об определении размера вознаграждения. По его мнению, надо установить ведомственный коэффициент и учитывать фактически отработанное время - как это делает в своем решении ЦИК.

По мнению Зацепы, критерии прописаны подробно. А комиссия - это все же коллегиальный орган из тех, кто четко определен документом, добавил зампред ГИК.

Глава Горизбиркома Максим Мейксин добавил, что использовать критерий отработанного времени нельзя - за это уже платит ЦИК. Иначе получится, что члены комиссий получат двойную оплату за одни и те же часы работы, а это недопустимо. Кроме этого, из федерального бюджета за информирование избирателей по проекту "ИнформУИК" членам комиссий заплатят примерно по 23 тысяч рублей, заявил Мейксин.

- Для некоторых субъектов это вполне приличные деньги при средней заработной плате около 25-30 тысяч рублей. Это вполне приличные деньги. В Петербурге это... мы бы тогда просто не нашли желающих за эти средства выходить на поквартирный обход и делать такую сложную, но важную работу, - сказал глава Горизбиркома.

По его словам, принимаемый сейчас документ увеличит выплату - из петербургского бюджета за участие в "ИнформУИК" доплатят по 25 тысяч рублей.

Шапчиц предложил не принимать документ и исправить его. Большинство членов Горизбиркома решили этого не делать.

После заседания Шапчиц написал о своих претензиях к документу на странице в соцсети "ВКонтакте". Там же он опубликовал само принятое решение.

Напомним, ранее сообщалось, что члены комиссий за поквартирный обход получат по 9000 и 10 400 рублей. Об этом же ЗАКС.Ру говорили в Горизбиркоме.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру