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Новости 10:05

Из-за замененных ворот на Васильевском острове КГИОП обратился в полицию

фото ЗакС политика Из-за замененных ворот на Васильевском острове КГИОП обратился в полицию

Петербургские градозащитники, недовольные заменой старинных ворот на 18-й линии Васильевского острова, ознакомились с отношением к инциденту комитета по охране памятников (КГИОП). Речь идет о ведущей во двор арке дома №13.

Чиновники в своем официальном ответе расценили замену ворот как несанкционированные работы. Их письмо опубликовано в Telegram-канале "Живой город". КГИОП обратился в полицию с заявлением об административном правонарушении.

Конфликт вокруг домовой арки возник на бытовой почве: часть жильцов была недовольна свободным доступом во двор и на некоторое время решила его ограничить. На сегодняшний день обновленная решетка в дневное время открыта. Градозащитников возмутило исчезновение прежних ворот, которые, по их данным, были произведены в конце XIX века. Они усмотрели в действиях инициаторов работ признаки преступления.

Фото: ЗАКС.Ру


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