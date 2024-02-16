Правозащитник Орлов* отказался в суде от защиты из-за своего статуса иноагента

Правозащитник Олег Орлов* на заседании Головинского суда Москвы отказался от вызова свидетелей в свою защиту и от дачи показаний, сообщила 16 февраля "Медиазона"**. Повторный процесс по делу о дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ) в отношении сопредседателя "Мемориала"*** стартовал в пятницу.

В суде Орлов* заявил о нежелании вызывать в свидетелей в свою защиту, объяснив это полученным им в начале февраля статусом иноагента. По его мнению, выступление в суде в его поддержку может им повредить.

Одновременно правозащитник запретил вызывать свидетелей и своей защите. Давать показания на процессе он отказался, сославшись на 51-ю статью Конституции. При этом он оставил за собой право выступить с последним словом.

Орлов* заявил, что в своем решении следует примеру ряда известных правозащитников советских времен. "Они отказывались от участия в заведомо неправосудных судебных процессах", — объяснил он свою позицию.

В октябре 2023 года Головинский суд оштрафовал Орлова* на 150 тысяч рублей по уголовному делу о повторной дискредитации армии. Прокуратура сочла вынесенный приговор излишне мягким и обжаловала его, требуя отправить правозащитника в колонию на три года. Повторное рассмотрение дела началось 16 февраля.

*Минюст внес Олега Орлова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Мемориал" в единый реестр иноагентов

Фото: НО.Медиа из России / YouTube (скриншот)