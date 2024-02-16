В ОНК и аппарате омбудсмена по ЯНАО заявили об отсутствии жалоб от Навального

Политик Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) не обращался с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает 16 февраля "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Данилу Гонтаря.

"Нет, ничего не поступало", — заявил информагентству общественник.

Гонтарь уточнил, что планировавшееся в минувшем январе посещение членами ОНК исправительной колонии № 3, в которой содержался Навальный, не состоялось. Причиной этого он назвал болезнь общественников.

Равным образом об отсутствии жалоб и обращений Навального сообщил ТАСС советник омбудсмена в ЯНАО Валерий Русов. "Ни жалоб, ни обращений не поступало", — заверил он.

Днем 16 февраля управление ФСИН по ЯНАО распространило сообщение о смерти Навального после прогулки в колонии. В Следственном комитете организовали проверку в связи с этим.

Фото: ЗАКС.Ру