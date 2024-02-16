После новости о смерти Навального жена Стрелкова стала сильно переживать за мужа

Супруга осужденного общественного и политического деятеля Игоря Стрелкова Мирослава Регинская с тревогой и лаконично отреагировала на известие о смерти в колонии оппозиционного политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

"Очень переживаю за мужа", - написала она в своем Telegram-канале днем 16 февраля.

УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу распространило сообщение о смерти Навального днем 16 февраля. Согласно официальной версии, утром политик почувствовал себя плохо. Прибывшие медики спасти его не смогли.

В январе бывший министр обороны ДНР Стрелков (Гиркин) получил четыре года колонии за посты в Telegram-канале, которые сочли призывами к экстремизму.

фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram