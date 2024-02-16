Суд оштрафовал вологодца по делу о публичном оправдании терроризма

Житель Вологды Игорь Щенков (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) должен будет выплатить почти треть миллиона рублей в качестве штрафа за публичное оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), рассказали 16 февраля в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Приговор россиянину огласил Первый Западный окружной военный суд.

Посты, из-за которых судили Щенкова, были размещены в Telegram-каналах "Вологодский говорун" и "Обозерская онлайн". По состоянию на 6 сентября 2023 года, когда стало известно о возбуждении дела в отношении вологодца, в первом из них насчитывалось 355 подписчиков, а постами во втором интересовались 88 человек.

Суд признал Щенкова виновным и оштрафовал на 450 тысяч рублей, попутно запретив администрировать сайты и каналы в интернете в течение двух лет. С учетом проведенного фигурантом срока под стражей сумму к выплате уменьшили до 300 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру