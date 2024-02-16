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Новости 16:59

Врачи около получаса пытались реанимировать Навального

фото ЗакС политика Врачи около получаса пытались реанимировать Навального

Бригада скорой помощи добралась до Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за девять минут, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Лабытнангскую городскую больницу в Ямало-Ненецком автономном округе. Семь минут медикам понадобилось, чтобы доехать до колонии, а еще две минуты - на путь к политику. 

"Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако пациент скончался", - приводит слова врачей "Интерфакс". 

Днем 16 февраля ФСИН сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3, где отбывал 19-летний срок. В ведомстве утверждают, что заключенному стало плохо после прогулки. Следственный комитет организовал проверку по факту сообщения о смерти оппозиционера. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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