В смерти Навального Володин обвинил Брюссель и Вашингтон

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не стал дожидаться официальных сообщений о причинах смерти политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и поспешил обвинить в ней руководство ряда зарубежных стран.

Свои подозрения Володин изложил в собственном Telegram-канале. Из опубликованного 16 февраля поста следует, что он полагает причастными к случившемуся ряд государственных деятелей из стран, которые Россия называет недружественными.

"Все они, фамилии их хорошо известны: от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского, — виновники смерти Навального. Именно им, напринимавшим огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть", — поделился соображениями председатель Госдумы.

Володин отметил, что причину смерти "установят судмедэксперты и следствие". Судя по выпущенному спикером тексту, в своих подозрениях он исходит из того, что западным деятелям будто бы выгодна смерть Навального. При это он обвиняет их в стремлении уничтожить Россию, завладеть золотовалютными запасами и "разорвать ее экономику в клочья".

В частности, по версии Володина, смерть Навального может быть выгодна "тем, кого не поддерживает собственное население и нет шансов выиграть выборы, но при этом хочется удержать власть любыми способами".

О смерти политика стало известно днем в пятницу. Согласно официальным данным, Навальному стало плохо после прогулки в колонии, прибывшая бригада скорой помощи не смогла его реанимировать, несмотря на получасовые попытки.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина