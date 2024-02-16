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Новости 16 февраля, 22:26

Задержанных журналистов у памятника жертвам репрессий отпустили

фото ЗакС политика Задержанных журналистов у памятника жертвам репрессий отпустили

Полицейские отпустили журналистов Алексея Душутина и Элину Козич, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. Он писал, что их держали в автозаке у 28 отдела полиции.

"По остальным буду узнавать", - сообщил Вишневский.

Издание MR7 написало, что около 22:00 часов на Воскресенской набережной началась новая волна задержаний. На тот момент у памятника оставалось несколько десятков людей, они оставляли цветы и читали стихи, сообщило СМИ. 

Напомним, вечером 16 февраля петербуржцы возлагали цветы к Соловецкому камню и к памятнику жертвам политических репрессий. У последнего около 21:00 часов начались задержания. Среди отправленных в автозаки оказались журналисты Алексей Душутин и Элина Козич. 

София Саттарова / Фото: Константин Леньков


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