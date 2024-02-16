Задержанных журналистов у памятника жертвам репрессий отпустили

Полицейские отпустили журналистов Алексея Душутина и Элину Козич, сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. Он писал, что их держали в автозаке у 28 отдела полиции.
"По остальным буду узнавать", - сообщил Вишневский.
Издание MR7 написало, что около 22:00 часов на Воскресенской набережной началась новая волна задержаний. На тот момент у памятника оставалось несколько десятков людей, они оставляли цветы и читали стихи, сообщило СМИ.
Напомним, вечером 16 февраля петербуржцы возлагали цветы к Соловецкому камню и к памятнику жертвам политических репрессий. У последнего около 21:00 часов начались задержания. Среди отправленных в автозаки оказались журналисты Алексей Душутин и Элина Козич.