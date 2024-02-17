В Москве силовики оцепили Стену скорби, где люди собрались в память о Навальном

У московской Стены скорби на проспекте Академика Сахарова правоохранители вмешались в траурное мероприятие памяти политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), о смерти которого УФСИН по Ямало-Ненецкому округу сообщило накануне.

Силовики оцепили памятник, усложнив тем самым процесс возложения цветов, сообщает медиапроект RusNews. Граждан настойчиво стали просить разойтись и направиться к метро.

Некоторые из собравшихся развернули плакаты, что привело к нескольким задержаниям.

Ранее более десяти задержаний было совершено на аналогичной встрече в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру