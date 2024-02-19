Петербург порадует солнце и отсутствие осадков 19 февраля

Петербуржцев и гостей Северной столицы обрадует солнце, которое появится благодаря северной переферии антициклона, об этом 1 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, из-за антициклона над городом будет мало облаков, поэтому осадков тоже не ожидается. Однако местами возможно появление гололедицы.

Температура воздуха в городе прогреется до -1…-3. Ветер южный до 8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, что депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук (КПРФ) рекомендовал жителям города не выходить из дома в выходные из-за погоды.

Фото: ЗАКС.Ру