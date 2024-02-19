Депутат МО "Южно-Приморский" попросил Беглова демонтировать "невостребованную" дорогу на Жемчужном пляже

Мундеп МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик направил губернатору Александру Беглову обращение с просьбой демонтировать исключенный из дорожной сети отрезок улицы Адмирала Черокова, которая упирается в акваторию Финского залива. Муниципал считает, что невостребованная магистраль может негативно сказать на состоянии Жемчужного пляжа. Текст письма Веремейчик опубликовал на своей странице "ВКонтакте" 19 февраля.

Спорный участок дороги на улице Адмирала Черокова возвели в 2020 году в рамках строительства Балтийского бульвара вдоль береговой линии. После протеста местных жителей городские власти решили отказаться от проекта в таком варианте. "Лишний" участок трассы власти планируют учесть при благоустройстве, но не сносить, ранее рассказывал губернатор.

"Жители Красносельского района Санкт-Петербурга убедительно просят вас дать распоряжение соответствующим органам городской исполнительной власти выполнить в 2024 году, одновременно с благоустройством Жемчужного пляжа, демонтаж невостребованной и ошибочно построенной ул. Адмирала Черокова в акватории Финского залива", - говорится в письме.

Ранее муниципалы из МО "Южно-Приморский" просили администрацию Красносельского района включить их в рабочую группу по проектированию и благоустройству пляжа. Чиновники это делать отказались.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру