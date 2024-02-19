Сенаторы вернулись к идее налога с маркетплейсов в пользу "Почты России"

В России подготовлен законопроект, вводящий новый налог для маркетплейсов, при помощи которого поддержат компанию "Почта России". Об этом пишет РБК. Возникшая в прошлом году инициатива ранее вызвала широкий резонанс и в декабре была отклонена правительством.

Тем не менее, спустя несколько месяцев к идее было решено вернуться. Размер платежа хотят установить на уровне 0,5% от квартального оборота.

Средства должны будут пойти на поддержание в рабочем состоянии убыточных отделений почтового оператора. Законопроект, подготовленный сенатором Андреем Кутеповым, представляет собой поправки в закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в России" и статью 26 закона "О почтовой связи".

Отметим, что финансово-хозяйственную деятельность "Почты России" неоднократно за последнее время критиковала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, указывая на "дыру" в бюджете компании.

Фото: ЗАКС.Ру