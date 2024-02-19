Комиссия ЗакСа не поддержала инициативу о запрете штрафовать за лайки по статье о дискредитации армии

На заседании постоянной комиссии Законодательного собрания Петербурга по вопросам законности и правопорядка 19 февраля обсудили федеральный законопроект "Новых людей" о запрете привлекать к административной ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) и по статье о разжигании ненависти и вражды (ст. 20.3.1 КоАП) за лайки в социальных сетях. В парламенте поддерживать законопроект не стали.

Согласно инициативе, упомянутые статьи Кодекса об административных правонарушениях предлагалось дополнить примечанием, что выражение эмоций в сети интернет с помощью различных технических средств, в частности, лайков и других эмодзи, не может трактоваться правоохранительными органами как публичные действия по дискредитации армии. Законопроект получил два отрицательных заключения правительства из-за отсутствия понятия "выражения эмоций в виде лайков" в Законодательстве. Верховный суд тоже не стал поддерживать этот законопроект.

Председатель комиссии Константин Чебыкин сообщил коллегам, что законопроект не проработан и предложил не поддерживать его. Остальные участники комиссии согласились. Во время рассмотрения инициативы депутат Алексей Зинчук заявил, что не слышал о случаях, когда к ответственности привлекали за лайки в соцсетях. Он также не стал поддерживать законопроект, но в беседе с ЗАКС.Ру добавил, что считает неправильным привлекать к ответственности за реакции в соцсетях. Он считает, что инициатива нуждается в доработке.

Сам Чебыкин в разговоре с ЗАКС.Ру добавил, что тоже не знает о случаях, когда в России бы штрафовали за лайки.

- Мы в первую очередь руководствуемся тем, что там все заключения - отрицательные. Это в первую очередь. Чтобы никого мы огульно не обвинили ни в чем, потому мы его отклонили. Такой практики вообще нет, и вообще, я думаю, что это люди пропиарится хотели, объективно, - рассказал ЗАКС.Ру Чебыкин.

Отметим, в России минимум дважды суд вынес постановления о штрафе по статье о дискредитации армии за лайки под постами на тему СВО. Оба случая произошли в Алтайском крае из-за реакции в социальной сети "Одноклассники": местных жителей оштрафовали на 15 тысяч и 30 тысяч рублей.

Инициатива подготовлена вице-спикером Госдумы, кандидатом в президенты от "Новых людей" Владислав Даванков и его однопартийцем Ксенией Горячевой. Они пытались внести похожую инициативу еще весной 2023 года. Напомним, по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру