В Госдуму поступил проект об отмене штрафов за лайки в соцсетях

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект об отмене штрафов за оставленные под публикациями лайки и эмодзи, сообщило 12 января РИА "Новости" со ссылкой на документ. Автором инициативы выступил вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков ("Новые люди").

Законопроект вносит изменения в две статьи Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет о статьях, касающихся ответственности за возбуждение ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ) и за дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

"Под действиями, предусмотренными указанными статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде выставлении отметок к публикациям в социальных сетях в целях привлечения граждан к ответственности", — говорится в пояснительной записке к представленной инициативе.

"Новые люди" уже дважды вносили в прошлом году подобный законопроект, но он исправно получал отрицательные отзывы правительства. Впервые документ поступил в Госдуму в марте, позже он был переработан и вновь внесен в сентябре. В обоих случаях кабмин не стал поддерживать инициативу.

Как сообщил Даванков информагентству, в кабмине считают инициативу малозначительной из-за небольшого количества дел о штрафах за лайки. Сам депутат подобную позицию не разделяет, поскольку административные дела все равно временами заводятся. "Единственный способ избежать вольной трактовки закона и перегибов на местах — отменить эти штрафы совсем", — полагает он.

Даванков участвует в выборах президента в качестве кандидата от "Новых людей". Центризбирком зарегистрировал его 5 января.

Фото: ЗАКС.Ру