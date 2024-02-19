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Новости 15:40

Банк "Зенит" получил штраф из-за рассылки рекламы без согласия клиента

фото ЗакС политика Банк "Зенит" получил штраф из-за рассылки рекламы без согласия клиента

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы применило меры воздействия к банку "Зенит". Кредитную организации поймали на рассылке спама.

Ненадлежащую (распространяемую без согласия абонента) рекламу "оценили" в 50 тысяч рублей. Протокол на публично акционерное общество составили по ч. 1 ст. 14.3 КоАП (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе).

Ранее за навязывание рекламы без согласия потребителя в Петербурге оштрафовали банк "Уралсиб".

Фото: ЗАКС.Ру


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