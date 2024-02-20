В Петербург прибыло 580,3 тысячи иностранцев в 2023 году

За 2023 год через пункты пропуска в Петербурге прибыло 580,3 тысячи человек, рассказал на глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов. Об этом он сообщил на заседании правительства города 20 февраля.

Более 229 тысяч человек поставили отметку о том, что они приехали с целью работы, сказал Капитанов. По его словам, на миграционный учет встали 1,619 млн человек, а снялись - 1,333 млн человек.

- В связи с этим мы понимаем, что разница между постановкой и снятием составляет 342 тысячи 952 человека - это те, которые находятся в городе Санкт-Петербург, - сказал Капитанов.

Напомним, ранее лидер ЛДПР и кандидат в президенты Леонид Слуцкий предложил проверять детей мигрантов на знание русского языка перед принятием в школы и детские сады. Если ребенок собеседование не прошел, то его нужно отправить сначала в специальный центр или адаптированный класс, где ему помогут изучить язык и ознакомиться с русской культурой, считает Слуцкий.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру