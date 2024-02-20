Депутат Барышников предложил популяризировать среди мигрантов их родные страны

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Барышников считает, что городу стоит популяризировать среди мигрантов страны, из которых те приехали. Такое предложение он озвучил на заседании правительства 20 февраля.

- Узбекистан - большое количество мигрантов. Если посмотреть экономику Узбекистана, взять цифры, то она сейчас вторая в Центральной Азии, после Казахстана. И там зарплата выросла на 12,7%, экономика в среднем растет на 5,8%, развивается туризм. Может начать от обратного: рекламировать тем же мигрантам, что не так плохо у них в стране? Выпускать буклеты, на информационных стендах в миграционной службе размещать [информацию] об их экономике, об их интересных проектах, - сказал Барышников.

По его мнению, все-равно для каждого человек родная страна лучше, чем даже такая хорошая страна как Россия. Пропагандировать соседние государства особенно следует среди их граждан, которые давно находятся на российской земле, считает депутат.

Глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов в ответ на слова Барышникова отметил, что популяризацией должны заниматься сами "страны исхода". Сейчас же и так наблюдается динамика по спаду пребывания иностранных граждан в Петербурге, сказал Капитанов.

Он также сообщил о количестве прибывших в город иностранцев в 2023 году. Всего приехало 580,3 тысячи человек.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру