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Новости 12:51

Прокурор запросила 3,5 года для обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде Никиты Журавеля

фото ЗакС политика Прокурор запросила 3,5 года для обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде Никиты Журавеля

Государственное обвинение запросило наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима для Никиты Журавеля по статьям об оскорблении чувств верующих (ч.2 ст.148 УК РФ) и о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти (ч.2 ст.213 УК РФ), об этом 20 февраля пишет ТАСС со ссылкой на Висаитовский районный суд Грозного.

Представитель прокуратуры попросила частично сложить наказания и назначить 3,5 года лишения свободы.

Первое заседание по делу прошло еще в октябре. На нем Журавель частично вину признал, а именно по статье об оскорблении чувств верующих, отметив, что хулиганских мотивов не имел.

В мае 2023 года 19-летнего Никиту Журавеля арестовали правоохранительные органы  после того, как юноша сжег Коран около мечети в Волгограде. Дело передали в Чечню после решения главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В августе Журавель сообщил о том, что был избит Адамом Кадыровым. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись избиения Журавеля, сопроводив ее постом в поддержку сына. 

Фото: ЗАКС.Ру


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