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Новости 13:16

В Кремле назвали обвинения Юлии Навальной в адрес Путина хамскими

фото ЗакС политика В Кремле назвали обвинения Юлии Навальной в адрес Путина хамскими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не смотрел видеобращение жены политика Алексея Навального (Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов), об этом 20 февраля пишет ТАСС.

По словам Пескова, обвинения Юлии Навальной в том, что тело политика не отдают, чтобы что-то скрыть, ничем не подкреплены, а обвинения в отношении президента голословные и хамские.

"Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения главы российского государства", – сказал пресс-секретарь. 

Также Песков решил, что оставит заявления Навальной без комментариев, учитывая, что недавно женщина стала вдовой.

Напомним, что ближайшие сподвижники политика Алексея Навального  подтвердили информацию о его смерти. По их информации, тело политика находится в Салехарде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос передачи тела Алексея Навального родственникам Кремля не касается.

Фото: kremlin.ru


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