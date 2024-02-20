ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:30

Минцифры: Масштабный январский сбой в рунете не связан с внешним вмешательством

фото ЗакС политика Минцифры: Масштабный январский сбой в рунете не связан с внешним вмешательством

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о результатах проверки крупнейшего за последнее время сбоя в российском сегменте интернета. По данным его коллег, вечером 30 января сайты перестали загружаться из-за сложностей, носящих внутрироссийский характер.

"Расследование показало, что была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего вмешательства не обнаружено", - приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее "опрокидывание" рунета специалисты объяснили технической неполадкой, возникшей у глобальной инфраструктуры DNSSEC. Примечательно, что за несколько дней до сбоя в северо-западных регионах по ночам отключали мобильный интернет.

фото: digital.gov.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама